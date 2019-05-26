Чому суд зняв судимість з народного депутата, який жорстоко вбив людину: деталі справи

Мені часто доводиться розповідати про те, що нам не варто сподіватися на правосуддя для корупціонерів. Бо що там казати про хабарників, коли навіть вбивці уникають справедливого покарання. Один з таких випадків стався днями. Дніпровський районний суд Києва зняв судимість з колишнього народного депутата Віктора Лозінського, чия історія десять років тому шокувала всю Україну.

Що відомо про вбивство людини депутатом Лозінським

В Голованівському районі Кіровоградської області в червні 2009 року сталося вбивство місцевого мешканця Валерія Олійника. Оперативники, які прибули на місце події зустріли там трьох поважних панів: прокурора Голованівського району Євгенія Горбенка, начальника райвідділку міліції Михайла Ковальського та народного депутата від Блоку Тимошенко Віктора Лозінського.

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Народний обранець з друзями буди добряче напідпитку і почав розповідати слідчим, що на них напав небезпечний озброєний злочинець, якого в цілях самооборони їм довелося знешкодити.

Лозінський наполягав, що разом з прокурором та начальником райвідділу вони оглядали навколишні села та лани. Мовляв, перевіряли чи все в порядку, коли раптом на дорозі біля лісу помітили підозрілого чоловіка. Коли можновладці до нього наблизились, щоб перепитати що він тут робить, чоловік почав від них тікати, а коли за ним погналися почав стріляти.



Віктор Лозінський відсидів менше половини терміну

Лозінському, за його словами, буквально ризикуючи собою вдалося скрутити незнайомця, вирвавши в нього два пістолети та великий ніж. Після цього він, начебто, передав затриманого міліціянтам.

Втім, коли слідчі та журналісти почали розбиратися в цій історії, виявилося, що реальність зовсім не збігається з тим, про що так красиво розповідав народний депутат. Оскільки, "всього лише затриманий" Лозінським місцевий мешканець Валерій Олійник дуже швидко помер в лікарні від ран, несумісних із життям.

Коли він потрапив до рук медиків, чоловік стікав кров’ю від численних вогнепальних поранень. Все його тіло було покрито страшними гематомами та синцями, а поранення ноги було настільки серйозним, що її довелося ампутувати. Втім, врятувати чоловіка лікарям так і не вдалося. Відтак, громадськість почала ставити справедливі питання, що ж насправді сталося в той день.

Шокуючі факти вбивства

Виявляється, Лозінський облаштував для себе в місцевих лісах величезні мисливські угіддя, де спеціальний персонал дбав про дичину для полювань народного депутата і його друзів. А друзів у нього було чимало, адже Лозінський у Верховній Раді був членом комітету по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю.

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І ось саме для занурення в тему, регулярно запрошував представників цієї корупції та організованої злочинності до себе в мисливські угіддя на полювання. Особливо часто на полювання до нардепа їздили судді, прокурори та міліцейські генерали.

Тому, аби вони не були розчаровані, Лозінський як перлину плекав ці мисливські угіддя. І страшно лютував, коли місцеві селяни заходили в його ліси для того, щоб збирати хмиз, або не дай боже, вполювати якогось звіра. Кара за це була страшна. Місцеві розповідали, що декількох селян сильно побили, коли вони раптом зайшли на територію мисливських угідь депутата.

Але найбільше дісталося тому самому місцевому мешканцю Валерію Олійнику, який, щоб якось прожити, в той день пішов збирати пляшки по найближчих лісосмугах і наштовхнувся на озвірілу компанію з народного депутата, головного районного міліціянта та прокурора.

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Чому Лозінський вбив людину? Як з’ясує згодом слідство, Лозінський побачивши чужинця біля своїх володінь, влаштував на нього справжнє сафарі. Спочатку нардеп із друзями догнали Олійника біля краю лісосмуги на автомобілі "Нива". Коли чоловік тікав, його вдарили бампером машини. Коли той впав на землю, Лозинський вийшов з автомобіля з дробовиком і зробив десять пострілів по ногах селянина.



А щоб його добити остаточно, почав топтати ногами проклятого смерда, зламавши йому ребро. Від отриманих поранень, Валерій Олійник невдовзі помер. Але Лозінський ще місяць гулятиме на волі, даватиме прес-конференції, доводитиме свою невинуватість.

І тільки коли картина події стане зрозумілою всьому суспільству і з нього знімуть депутатську недоторканість, цей мисливець на людей пуститься в біга. І півроку переховуватиметься від слідства, поки, зрештою, сам не здасться правоохоронцям.



Лозінський у Верховній Раді

Вирок суду по справі Лозінського спочатку цілком відповідав жорстокості скоєного ним злочину і запиту суспільства на справедливе покарання. В 2011 році народний депутат отримав 15 років позбавлення волі.

Але не думайте, що він збирався відсиджувати весь термін до кінця. Через якийсь час суд скоротив йому покарання до десяти років, а в 2014 році, через три роки після вироку, Лозінського випустили на волю із в’язниці через погіршення стану здоров’я.

Ця новина страшенно збурила суспільство, і влада, побоюючись народного бунту в той же день знову закрила Лозінського в колонії. На цей раз ще на два роки, а в 2016 суд випустив його на волю остаточно через умовно-дострокове звільнення. Отже, з встановлених п’ятнадцяти років, нардеп відсидів лише шість. Але і це ще не все, оскільки, як я сказав на початку випуску, днями з Лозінського взагалі зняли судимість.

А це значить, що перед законом він, не дивлячись на скоєне, тепер абсолютно чистий. І може навіть балотуватися в народні депутати від свого рідного округу на Кіровоградщині. А там, може й орден отримати, бо правосуддя у нас не розповсюджується на баронів, лише на кріпаків.