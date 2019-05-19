Неочікуваний поворот: із екс-депутата Лозінського, який вбив людину, зняли судимість

Дніпровський райсуд Києва зняв судимість із колишнього депутата Ради Віктора Лозінського, засудженого за вбивство. Він ще у квітні подав заяву з проханням дострокового зняття судимості.

Що відомо про справу Лозінського?

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Депутата від БЮТ Віктора Лозінського визнали винним у завданні тяжких тілесних ушкоджень мешканцю Кіровоградської області Валерію Олійнику, які призвели до загибелі останнього.

Олійник загинув 16 червня 2009 року на території мисливських угідь у Кіровоградській області в результаті зіткнення з нардепом від БЮТ Лозінським, районним прокурором Євгеном Горбенком і начальником районного відділу міліції Михайлом Ковальським.

Проти депутата відкрили кримінальне провадження за статтею "Навмисне тяжке тілесне ушкодження, скоєне у спосіб, який має характер особливого знущання, або скоєне групою осіб також із метою залякування потерпілого чи інших осіб, або вчинене на замовлення, або таке, що призвело до смерті потерпілого".

У липні 2009 року Верховна Рада позбавила Лозінського депутатських повноважень, після чого Печерський райсуд Києва дав дозвіл на його затримання і доправлення до суду

Що відомо про ув’язнення та звільнення Лозінського?

Лозінського було оголошено у міжнародний розшук, а 1 березня 2010 року затримано у Києві. Суд довів, що екс-нардеп власноруч вистрілив у Олійника з гвинтівки, а згодом наїхав на нього автівкою, аби той не втік. Від травм Олійник помер у лікарні.

У квітні 2011 року Лозінському та його спільникам зачитали вирок. Він отримав 15 років в’язниці. Умисне вбивство з обтяжуючими обставинами у нетверезому стані, приховування та фальшування обставин інциденту, як наслідок – небезпека для суспільства – це далеко не весь перелік факторів, що вплинули на вирок суду.

Проте вже у 2012 році БЮТівцю скоротили термін ув’язнення. Так, у березні 2014 року Вищий спецсуд скоротив його термін до 10 років. У червні 2014 року Бориспільський райсуд відпустив Лозинського на свободу за станом здоров'я, проте вже наступного дня його повернули назад у колонію.

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У лютому 2016 року Бориспільський райсуд застосував умовно-дострокове звільнення до Лозінського, задовольнивши клопотання його адвоката. А 6 квітня Апеляційний суд Київської області підтвердив законність умовно-дострокового звільнення Лозінського. 7 квітня 2016 року Лозінський вийшов із в'язниці за "законом Савченко".

Зняття судимості: що відомо

Лозінський звернувся до Дніпровського райсуду Києва із заявою, в якій просив зняти з нього судимість, вказавши, що "має право на дострокове зняття судимості, оскільки положення статті ККУ "Зняття судимості до закінчення строків не допускається у випадках засудження за умисні тяжкі та особливо тяжкі, а також корупційні злочини", які погіршують його становище, на нього не розповсюджуються, оскільки не мають зворотної дії в часі.

Суд зняв судимість із Лозінського. Про це мовиться у відповідній ухвалі від 6 травня 2019 року. Її оприлюднили у реєстрі судових рішень.

На це повпливала, зокрема, позитивна характеристика Лозінського. Так, сказано, що він зарекомендував себе винятково з позитивної сторони.

"Ним була створена агрофірма "Вітчизна-Агро", також він є засновником та власником ще декількох підприємств на території Голованівського району. За цей час неодноразово надавав волонтерську допомогу бійцям у зоні АТО, за що має численні подяки від благодійних фондів… Неодноразово надавав благодійну допомогу освітнім, спортивним та дитячим закладам, релігійним громадам, сім’ям загиблим в зоні АТО та Афганістану, бере активну участь в роботі ветеранських організацій району, постійно надаючи їм матеріальну підтримку", – йдеться в ухвалі суду.

Такі обставини дали суду підстави вважати, що після відбуття покарання Лозінський довів своє виправлення.