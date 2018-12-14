Вчені назвали неочікувану небезпеку Різдва

Шведські вчені з Лундського університету виявили, що ризик інфаркту міокарда не пов'язаний зі спортивними заходами і великоднім тижнем.

Результати дослідження опублікували у журналі The BMJ.

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У дослідженні проаналізували дані понад 283 тисяч випадків серцевих нападів за 16 років. Найімовірніше, це пов'язано з підвищеним емоційним напруженням.

В ході роботи дослідники виявили, що різдвяні і літні канікули були пов'язані з більш високим ризиком серцевого нападу (15% і 12% відповідно) в порівнянні з контрольним періодом. Як контрольний термін були визначені два тижні до і після свят і спортивного заходу.

Ранній ранок – зазвичай восьмій ранку – і понеділок також були пов'язані з високими шансами на приступ.

Найбільш небезпечним періодом був день напередодні Різдва, 23 грудня: ризик серцевого нападу в цей день збільшувався на 37%, досягаючи максимуму приблизно о 22:00.

Для Швеції день напередодні Різдва – головний день зимових канікул, а отже, саме в цей час емоції людей досягають піку. Найбільш схильною до ризику групою населення стали літні люди старше 75 років і ті, хто вже страждає на діабет або хвороби серця.

А от 31 грудня не мало жодного ризику для серця.

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