12:01
14 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ТОМОС ПІДСУМКИ 2018 РОКУ НЕГОДА В УКРАЇНІ ГРИП В УКРАЇНІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Інноваційна медицина РФ. Попрошайка Кадиров
      Вєсті Кремля
      21:31, 13 грудня
      Вєсті.UA: Фокус-покус Насірова. Провал контррозвідника Семочка
      Вєсті.UA
      20:46, 12 грудня
      Як іноземці безкарно грабують українську землю і заробляють на цьому мільйони
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Культуризм: як накачатися і не потрапити в КДБ
      Згадати все
      23:30, 11 грудня
      Телеканал новин 24 Новини Здорове життя
      ТОМОС ПІДСУМКИ 2018 РОКУ НЕГОДА В УКРАЇНІ ГРИП В УКРАЇНІ

      Вчені назвали неочікувану небезпеку Різдва

      609 Читать новость на русском
      Вчені назвали неочікувану небезпеку Різдва
      Вчені назвали неочікувану небезпеку Різдва / unsplash.com

      Шведські вчені з Лундського університету виявили, що ризик інфаркту міокарда не пов'язаний зі спортивними заходами і великоднім тижнем.

      Результати дослідження опублікували у журналі The BMJ.

      Читайте також: Вживання якого м’яса збільшить ризик серцево-судинних хвороб

      У дослідженні проаналізували дані понад 283 тисяч випадків серцевих нападів за 16 років. Найімовірніше, це пов'язано з підвищеним емоційним напруженням.

      via GIPHY

      В ході роботи дослідники виявили, що різдвяні і літні канікули були пов'язані з більш високим ризиком серцевого нападу (15% і 12% відповідно) в порівнянні з контрольним періодом. Як контрольний термін були визначені два тижні до і після свят і спортивного заходу.

      Ранній ранок – зазвичай восьмій ранку – і понеділок також були пов'язані з високими шансами на приступ.

      Найбільш небезпечним періодом був день напередодні Різдва, 23 грудня: ризик серцевого нападу в цей день збільшувався на 37%, досягаючи максимуму приблизно о 22:00.

      via GIPHY

      Для Швеції день напередодні Різдва – головний день зимових канікул, а отже, саме в цей час емоції людей досягають піку. Найбільш схильною до ризику групою населення стали літні люди старше 75 років і ті, хто вже страждає на діабет або хвороби серця.

      А от 31 грудня не мало жодного ризику для серця.

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здорове життя Здоров'я Серцево-судинні захворювання
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Кір в Україні: симптоми небезпечної хвороби та його профілактика
       10 січня , 16:03
      Чому не варто поступатись місцем літнім людям: пояснення медиків
       8 листопада 2017 , 22:24
      Чим загрожує жінці відсутність сексу
      26 жовтня 2017 , 22:11
      Це несправедливо, – екс-керівник Генштабу вказав на цинізм Заходу щодо України
      8 квітня , 22:54
      Пенсійна реформа: стало відомо, яку доплату пенсіонери отримають у листопаді
       1 листопада 2017 , 13:58
      Священик, що влаштував "п’яну" ДТП на Рівненщині, виявився рецидивістом
       9 листопада 2017 , 20:47
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук