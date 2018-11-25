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      Вчені назвали нову небезпеку нічної роботи

      475 Читать новость на русском
      Шкода від нічної роботи
      Шкода від нічної роботи / phapluatdansinh.phapluatxahoi.vn

      Переривчастий графік значно підвищує ризик розвитку діабету другого типу. Максимальної небезпеку наражаються жінки, що чергують денні та нічні зміни.

      Про це повідомляють вчені Гарвардського університету.

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      Вони проаналізували дані кількох довгострокових досліджень, присвячених здоров'ю медперсоналу, який працює в лікарні цілодобово.

      via GIPHY

      Дослідження охопили 143 410 медсестер, у 10 915 з них було виявлено діабет другого типу. За кожні п'ять років роботи в переривчастому графіку ймовірність розвитку цього захворювання зростала на третину.

      Значно погіршували ситуацію шкідливі звички. Куріння, надмірна вага, неправильне харчування і відсутність спорту підвищували ризик діабету ще в 2,3 раза.

      Вчені припустили, що змінна робота викликає порушення природних циркадних ритмів в організмі, а це, своєю чергою, веде до гормонального дисбалансу. Також нездоровий спосіб життя може негативно впливати на корисні бактерії в кишечнику.

      Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Лікування Здоров'я Здорове життя Медицина
      Джерело: 24 Канал
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