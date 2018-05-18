Вчені назвали рослину, здатну продовжити людині життя

Зі слів дослідників, людство навіть не підозрювало, наскільки базилік є унікальною рослиною та чудовим лікарським засобом.

Базилік володіє відмінними антибактеріальними, протигрибковими, антиоксидантними та протизапальними властивості, передає 7mednews.

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Окрім того, він здатний продовжити людині життя – зміцнює імунітет, бореться з різними інфекціями та позитивно впливає на роботу серцево-судинної системи. А ще він покращує стан шкіри та волосся.

Фахівці рекомендують змішувати порошок базиліку з кристалічним цукром та приймати щодня. Це підтримуватиме імунітет у холодну пору року та запобігатиме розвитку простудних захворювань, а ще допоможе з травленням.

Вчені додають, що базилік допоможе значно знизити больові відчуття, зокрема, при захворюваннях опорно-рухового апарату.

Базилік здатний продовжити людині життя