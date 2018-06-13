Вчені розкрили секрет довголіття жителів Індії

Прийом пробіотиків і одного з традиційних індійських рослинних препаратів може забезпечити довголіття до 100 років.

Про це заявили канадські науковці, передає Zdorovia.

Вони провели експеримент на мушках-дрозофілах, дававши їм пробіотики, які містять поліфеноли, та індійський трав'яний препарат трифал – в результаті їхня тривалість життя збільшувалася на 60%.

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У людини цей складний еквівалент може становити 128 років (середня тривалість життя становить 80 років).

А ще вчені помітили, що комахи отримали захист від вікових хвороб. Також ця комбінація дозволила знизити прояви старіння, зокрема, зростаючої резистентності до інсуліну, запальних процесів і окисного стресу.

Таким чином, науковці вкотре наголосили, що кишкові бактерії відіграють дуже важливу роль у формуванні міцного здоров'я людини.

Додамо, найстарішою людиною на Землі стала француженка Жанна Кальман, яка прожила до 122 років.

Що таке пробіотики? Це живі мікроорганізми, які можуть позитивно впливати на здоров'я людини, нормалізувати склад і функції мікрофлори шлунково-кишкового тракту.

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