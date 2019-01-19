Вчені розробили ДНК-тест для визначення тривалості життя

Шотландські дослідники з Единбурзького університету створили спеціальний ДНК-тест, який здатний визначити, проживе людина довше або менше середнього показника тривалості життя.

Експерти провели аналіз генетичної інформації понад 500 тисяч людей.

Читайте також: Вчені з’ясували, що і скільки потрібно їсти, щоб жити довше

Вони виділили 12 ділянок геному (сукупності генів), які мають істотний вплив на тривалість життя людей, пише Daily Mirror. Цей тест аналізує ділянки геному.

За словами одного з дослідників тесту, професора Пітер Джоші при вибірці 100 людей при народженні та поділі їх на десять груп, перша з них проживе на 5 років довше, ніж остання.



ДНК-тест буде аналізувати ділянки геному людини

Експерти сподіваються, що ДНК-тест на визначення тривалості життя можна буде пройти за 150 фунтів стерлінгів (більше ніж 5 тисяч гривень).

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.