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      Вчені розробили ДНК-тест для визначення тривалості життя

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      Вчені розробили ДНК-тест для визначення тривалості життя
      Вчені розробили ДНК-тест для визначення тривалості життя / pixabay.com

      Шотландські дослідники з Единбурзького університету створили спеціальний ДНК-тест, який здатний визначити, проживе людина довше або менше середнього показника тривалості життя.

      Експерти провели аналіз генетичної інформації понад 500 тисяч людей.

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      Вони виділили 12 ділянок геному (сукупності генів), які мають істотний вплив на тривалість життя людей, пише Daily Mirror. Цей тест аналізує ділянки геному.

      За словами одного з дослідників тесту, професора Пітер Джоші при вибірці 100 людей при народженні та поділі їх на десять груп, перша з них проживе на 5 років довше, ніж остання.

      ДНК-тест буде аналізувати ділянки геному людини
      ДНК-тест буде аналізувати ділянки геному людини

      Експерти сподіваються, що ДНК-тест на визначення тривалості життя можна буде пройти за 150 фунтів стерлінгів (більше ніж 5 тисяч гривень).

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здоров'я дослідження Здорове життя Довголіття
      Джерело: 24 Канал
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