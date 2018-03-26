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Вчені розробили технологію, яка прискорює роботу комп'ютерів у сотню разів

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Вчені розробили нову технологію
Вчені розробили нову технологію / dut.edu.u

Вчені з Єврейського університету в Єрусалимі презентували технологію, яка, за їхніми словами, може прискорити роботу комп'ютерів у 100 разів.

Про це пише Naked Science.

Як пояснюють науковці, з розвитком кремнієвої фотоніки з'явилася можливість вбудувати флеш-пам'ять в фотонні пристрої. Зараз вже працюють фотонні пристрої на основі мікросхем – мікрорезонатори, але їхні властивості дуже обмежені.

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Тож вони об'єднали енергозалежну флеш-пам'ять з кремнієвими фотонними схемами і створили технологію, яка може прискорити роботу комп'ютерів в 100 разів.

Нову розробку команда вчених вже продемонструвала на структурі MONOS (метал-оксид-нітрид-оксид-кремній).

"Наше відкриття допоможе створити нові, більш потужні бездротові пристрої, які зможуть передавати дані зі значно збільшеними швидкостями. У світі високих технологій вони будуть вагомою перевагою", – про це сказав керівник дослідницької групи в Єврейському університеті в Єрусалимі доктор Уріель Леві.

Теги: Техно Ґаджети
Джерело: 24 Канал
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