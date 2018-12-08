13:30
8 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ЛОМАЧЕНКО – ПЕДРАСА ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ТОМОС КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Нова легенда від російських ЗМІ. Патріотизм в стакані
      Вєсті Кремля
      22:18, 7 грудня
      Вєсті.UA. Пустотливі ручки депутатів. Самка Богомолець
      Вєсті.UA
      21:36, 7 грудня
      Куди комунальники витрачають сотні мільйонів гривень, або Навіщо розчищати пляжі під Новий рік
      ЦРУ
      09:00, 7 грудня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Репресивна психіатрія
      Згадати все
      00:10, сьогодні
      Телеканал новин 24 Новини Здорове харчування
      ЛОМАЧЕНКО – ПЕДРАСА ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ТОМОС КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ

      Вчені розвінчали міф про користь йогуртів

      485 Читать новость на русском
      Чи корисні йогурти
      Чи корисні йогурти / 24 канал

      Напевно, всі ми чули про лакто-і біфідобактерії, що знаходяться в йогуртах. Саме вони несуть величезну користь травній системі нашого організму. Але чи є корисні бактерії в магазинних йогуртах?

      Вчені споживчих організацій Євросоюзу заявляють – промислові йогурти не приносять користі організму. В ході експерименту вони перевірили близько 180 інгредієнтів йогуртів. Десять найбільш популярних добавок вчені оголосили шкідливими. На підставі проведених досліджень, багатьом компаніям заборонили позиціонувати свої кисломолочні десерти як профілактичні і тим більше, як лікувальні.

      Читайте також: Як правильно вибрати йогурт: порада дієтолога

      Виробники йогуртів гарантують, що кількість "живих" бактерій в продукті становить приблизно 10 мільйонів на один грам. Однак, за результатами незалежної експертизи, в десертах популярних торгових марок корисних мікроорганізмів виявилося на порядок менше, ніж заявлено на упаковці, або вони просто були відсутні.

      via GIPHY

      Ізраїльські вчені з Інституту Вейцмана провели тести, щоб зрозуміти, як йогурти впливають на організм. З'ясувалося, що корисні бактерії з цього десерту майже не приживаються в кишечнику. Хоча певна користь від такого продукту є, але вона набагато менше, ніж прийнято вважати.

      Нещодавно видання BMJ Open опублікувало результати досліджень вчених з університетів Суррея і Лідса. Для експерименту вони взяли 921 йогурт з магазинів Британії і проаналізували їх склад. У 90% десертів рівень цукру набагато перевищував прийняті в ЄС норми. В Україні проведена незалежна експертиза показала, що одна порція магазинного йогурту містить три чайні ложки цукру, в той час як на упаковці виробник вказує 10 г цукру на 100 г готового продукту, це на 40% більше зазначених цифр. Згідно з вимогами технічного регламенту розбіжності допустимі, але не більше, ніж на 15%.


      В магазиних йогуртах міститься велика кількість цукру

      Тому лікарі-дієтологи не радять вживати цей продукт людям, що стежать за своїм харчуванням та фігурою, і особливо тим, хто страждає від цукрового діабету.

      Ви ніколи не замислювалися, чому йогуртні продукти можуть більше місяця зберігається без холодильника? Їх швидше можна назвати консервами, ніж корисним для організму кисломолочним продуктом. Зверніть увагу на те, що термін придатності натурального йогурту, що містить корисні бактерії не повинен перевищувати 3 днів.

      Щоб уберегти себе від неякісного продукту, звертайте увагу на склад йогурту, вказаний на упаковці і термін придатності. Але ті, кого все-таки хвилює не тільки практичність і зручність уживаного продукту, але і його якість, ймовірно вже зробили свій вибір на користь домашнього приготування йогуртів. Адже тільки за допомогою закваски і молока можна зробити справжній і дійсно корисний йогурт.

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здоров'я Здорове харчування дослідження
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Нова пенсія українців: навіщо, як та коли почнемо накопичувати
      сьогодні , 13:17 Нова пенсія українців: навіщо, як та коли почнемо накопичувати
      Яніна Ткачук 7986
      Ломаченка не цікавить Педраса, а лише його чемпіонський пояс: анонс боксерського поєдинку
      сьогодні , 13:02 Ломаченка не цікавить Педраса, а лише його чемпіонський пояс: анонс боксерського поєдинку
      118
      Топ мифов о пользе моратория на землю, которыми вас кормят депутаты и чиновники
      сьогодні , 13:00 Топ мифов о пользе моратория на землю, которыми вас кормят депутаты и чиновники
      Сергій Фурса 89
      Європейські інвестиції як маркер відродження Донбасу
      сьогодні , 12:01 Європейські інвестиції як маркер відродження Донбасу
      Максим Єфімов 91
      Рейтинг профессий в "ЛНР": кем лучше работать в псевдореспублике
      сьогодні , 08:40 Рейтинг профессий в "ЛНР": кем лучше работать в псевдореспублике
      Ольга Черненко 1555
      Науковці зробили важливе відкриття про шашлик
       29 березня , 06:09
      Збиття "Боїнга" на Донбасі: ЗМІ назвали імена головних підозрюваних
       12 березня , 18:23
      У Луганську пролунав вибух
       22 листопада 2017 , 22:18
      Стоматологи назвали продукт, який може очистити зуби не гірше зубної пасти
       12 листопада 2017 , 17:42
      Усик прокоментував селфі з росіянином Гассієвим
       4 лютого , 17:36
      У "Vodafone-Україна" висунули бойовикам ультиматум
       24 січня , 21:00
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук