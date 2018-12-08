Вчені розвінчали міф про користь йогуртів

Напевно, всі ми чули про лакто-і біфідобактерії, що знаходяться в йогуртах. Саме вони несуть величезну користь травній системі нашого організму. Але чи є корисні бактерії в магазинних йогуртах?

Вчені споживчих організацій Євросоюзу заявляють – промислові йогурти не приносять користі організму. В ході експерименту вони перевірили близько 180 інгредієнтів йогуртів. Десять найбільш популярних добавок вчені оголосили шкідливими. На підставі проведених досліджень, багатьом компаніям заборонили позиціонувати свої кисломолочні десерти як профілактичні і тим більше, як лікувальні.

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Виробники йогуртів гарантують, що кількість "живих" бактерій в продукті становить приблизно 10 мільйонів на один грам. Однак, за результатами незалежної експертизи, в десертах популярних торгових марок корисних мікроорганізмів виявилося на порядок менше, ніж заявлено на упаковці, або вони просто були відсутні.

Ізраїльські вчені з Інституту Вейцмана провели тести, щоб зрозуміти, як йогурти впливають на організм. З'ясувалося, що корисні бактерії з цього десерту майже не приживаються в кишечнику. Хоча певна користь від такого продукту є, але вона набагато менше, ніж прийнято вважати.

Нещодавно видання BMJ Open опублікувало результати досліджень вчених з університетів Суррея і Лідса. Для експерименту вони взяли 921 йогурт з магазинів Британії і проаналізували їх склад. У 90% десертів рівень цукру набагато перевищував прийняті в ЄС норми. В Україні проведена незалежна експертиза показала, що одна порція магазинного йогурту містить три чайні ложки цукру, в той час як на упаковці виробник вказує 10 г цукру на 100 г готового продукту, це на 40% більше зазначених цифр. Згідно з вимогами технічного регламенту розбіжності допустимі, але не більше, ніж на 15%.



В магазиних йогуртах міститься велика кількість цукру

Тому лікарі-дієтологи не радять вживати цей продукт людям, що стежать за своїм харчуванням та фігурою, і особливо тим, хто страждає від цукрового діабету.

Ви ніколи не замислювалися, чому йогуртні продукти можуть більше місяця зберігається без холодильника? Їх швидше можна назвати консервами, ніж корисним для організму кисломолочним продуктом. Зверніть увагу на те, що термін придатності натурального йогурту, що містить корисні бактерії не повинен перевищувати 3 днів.

Щоб уберегти себе від неякісного продукту, звертайте увагу на склад йогурту, вказаний на упаковці і термін придатності. Але ті, кого все-таки хвилює не тільки практичність і зручність уживаного продукту, але і його якість, ймовірно вже зробили свій вибір на користь домашнього приготування йогуртів. Адже тільки за допомогою закваски і молока можна зробити справжній і дійсно корисний йогурт.

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