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Телеканал новин 24 Новини Здорове життя

Вчені спростували поширену думку про ефект кави

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Вчені спростували поширену думку про ефект кави
Вчені спростували поширену думку про ефект кави / pixabay.com

Американські дослідники спростували поширену думку про ефект схуднення від вживання кави.

Загалом у дослідженні взяли участь 50 здорових людей віком від 18 до 50 років, пише Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics.

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Усі вони відвідували дослідницьку лабораторію щотижня впродовж місяця. Кожен раз одна група пила напій, еквівалентний 120 мл кави (містить 1 г кофеїну), друга група – 240 мл (3 г кофеїну), третя отримувала плацебо. Самі учасники не знали, що саме п'ють.

via GIPHY

Через 30 хвилин їм пропонували сніданок у вигляді шведського столу, тож учасники могли з’їсти все, що вони захочуть. Добровольці повинні були записувати все, що вони вживали, а також дані про апетит. 

Дослідження показало, що люди, які випивали меншу дозу кави, споживали на 70 калорій менше, ніж ті, хто випивав більше кави. Проте вчені не виявили цю тенденцію впродовж всього дня. Все тому, що учасники компенсували скорочення вживання на сніданок більш ситним обідом і вечерею у той день.

До того ж, вчені не виявили змін в інтенсивності апетиту при вживанні кофеїну.

via GIPHY

Тому висновок вчених щодо ефекту напою такий: кава не допоможе схуднути, оскільки цей ефект короткочасний – він не зберігається впродовж дня.

До слова, британські вчені встановили, що насправді кава не допомагає позбутись похмілля. Після випитої чашки ароматного напою організм продовжить перебувати під дією алкоголю.

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Теги: LifeStyle Здоров'я Здорове життя
Джерело: 24 Канал
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