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Вчені створили штучну шкіру, що може замінити фітнес-трекери

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Вчені створили штучну шкіру
Вчені створили штучну шкіру / Фото з відкритих джерел

Китайські вчені розробили штучну електронну шкіру, яка може відігравати роль такого собі переносного електронного пристрою для моніторингу стану здоров'я.

Про це пише nv.ua.

Вчені з китайського університету Цінхуа створили штучну шкіру зв технологією лазерного скрайбування, тобто нанесення лінійних надрізів певної глибини на поверхню.

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Ця електронна шкіра має назву e-skin і так би мовити імітує живу шкіру людини. Він може вимірювати тиск, температуру тощо, тобто функціонал схожий як у фітнес-трекера. При чому шкіра може переноситися не тільки на тіло людини, але і на інші об'єкти, такі як листя і шовк.

Китайські вчені вважають, що електронна шкіра має великий потенціал, зокрема для застосування в галузі охорони здоров'я та штучного інтелекту.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Теги: Техно Штучний інтелект Фітнес-трекер
Джерело: 24 Канал
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