Вчені виявили планети, що можуть бути більш придатними для життя, ніж Земля

Астрономи зробили цікаве відкриття – суперпланети можуть буди більш придатні для життя, ніж наша Земля. Ці планети найбільш поширені в нашій галактиці, вони схожі до нашої, але мають значно більші розміри.

Про це повідомляє Business Insider.

Тож вчені припускають, що саме суперпланети можуть стати місцем для перших космічних колоній людства.

Читайте також: Чумацький Шлях зіштовхнувся з іншою галактикою, – вчені

Як відомо, космічний телескоп "Кеплер" з 2009 року відкрив 4 тисячі екзопланет, тобто планет земного типу. 30% з них – суперпланети, серед яких не мало таких, що обертаються навколо своєї зірки в так званій "придатній для життя зоні". Тобто ці планети віддалені своєї зірки на достатній відстані, щоб на її поверхні існувала вода в рідкому стані, а температура була оптимальною (не надто спекотною чим холодною).

Тепер вчені з’ясували, що деякі із цих суперземель є скелястими. При цьому суперземля може мати радіус в 10 разів більший ніж Земля, а її маса може в 10 разів перевищувати масу нашої планети. А більша маса означає, що у планети потужніше гравітаційне поле. Тобто планета може утримати значно більше молекул повітря, утворюючи тим самим товстішу атмосферу, що забезпечить кращий захист від космічної радіації. Тож ці умови більш сприятливі для виникнення і розвитку життя, а ці планети можуть стати "ідеальним домом" для людей.

Та мають ці планети і істотний недолік – їх не так легко покинути, через потужну гравітацію. Тобто для зльоту буде потрібно значно більше палива, ніж на Землі.

Більше новин, що стосуються новин зі світу технологій, ґаджетів та штучного інтелекту, читайте у розділі Техно