Вчені визначили відстань до Полярної зірки

Завдяки даним телескопа Gaia астрономи визначили точну відстань до Полярної зірки і вона складає 447 світлових років із похибкою 1,6 світлового року. Окрім того, вчені також переглянули радіус, вік та масу зірки.

Про це повідомляє журнал Research Notes of the American Astronomical Society.

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Незважаючи на те, що Полярна зірка – одна з найвідоміших зірок на небі, яка згадується ще в каталозі зірок "Альмагеста", складеному Птолемеєм майже дві тисячі років тому, вчені до цих пір не могли точно визначити відстань до неї. Сучасні оцінки давали значення від 322 до 520 світлових років, що також заважало вивчити властивості зірки. Однак тепер, завдяки новому релізу даних телескопа Gaia, опублікованому в квітні, астрономи змогли отримати точне значення.

Насправді Полярна зірка являє собою систему відразу з трьох світил: головне, Полярна А – надгігант, навколо якого обертаються дві зірки менших розмірів – Полярна B і Полярна Ab (або P). У новій роботі астрономи Скотт Енгл, Едвард Гінан і Петр Харманец проаналізували дані, отримані Gaia для компонента B, зірки з масою 1,39 сонячних мас.

Вимірювання показали, що відстань до зірки досягає 447 +/- 1,6 світлових років, що може бути застосовано до всієї системи. Абсолютна зоряна величина Полярної B складає 2,91. Це значення трохи вище того, яке слід очікувати для зірки спектрального типу F3V віком 60 – 100 мільйонів років. Крім того, астрономи уточнили властивості головної зірки, Полярної А: її радіус дорівнює 47 – 50 сонячним радіусам, а маса – 6,4 – 6,7 мас Сонця, її вік 55 – 65 мільйонів років.

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