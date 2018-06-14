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Телеканал новин 24 Новини Здорове життя

Вчені встановили, хто живе довше: віряни чи атеїсти

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Віряни живуть на 3-4 роки довше за атеїстів
Віряни живуть на 3-4 роки довше за атеїстів / eastpascoadventist.com

Науковці прийшли до висновку, що агностики та атеїсти у середньому живуть на 3-4 роки менше, ніж глибоко віруючі люди.

Результати дослідження вчених з США опублікували в журналі Social Psychological and Personality Science.

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Біологи знайшли особливу зону в мозку, опромінення якої магнітним полем підриває віру в ірраціональні феномени. Вони з'ясували, що регулярне відвідування церков помітно знижувало ймовірність передчасної смерті серед літніх жінок.

При дослідженні некрологів у 42 різних містах США, вчені підрахували стать та подружній статус кожного померлого. Вони встановили, що жінки та сімейні люди живуть набагато довше, ніж чоловіки, холостяки, вдови та неодружені люди.

Врахувавши всі чинники, науковці встановили, що релігійні люди у середньому на 3-4 роки довше живуть, ніж ті, у чиїх некрологах не вказувалася конфесійна приналежність.

За словами дослідників, такий ефект виникає через те, що релігійні люди беруть участь у громадських заходах і ведуть більш здоровий спосіб життя.

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Теги: Здорове життя Здоров'я релігія дослідження
Джерело: 24 Канал
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