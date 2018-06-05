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Вчені зафіксували народження чорної зірки

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Народження чорної зірки
Народження чорної зірки / Фото з відкритих джерел

Восени минулого року вчені зафіксували злиття двох нейтронних зірок. Зараз вони зробили висновок, що це явище могло приховували в собі народження чорної діри.

Про це пише Science Alert.

Якщо це твердження правдиве, то ця нове утворення стало найменшою чорною дірою з усіх відомих.

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Ці гравітаційні хвилі вперше зафіксував детектор LIGO. Вони виходили від місця зіткнення нейтронних зірок. Такі гравітаційні хвилі від масивних зіткнень починаються до того, як об'єкти дійсно стикаються. Тож коли сигнал від об'єкта GW170817 з'явився в серпні 2017 року, всі доступні телескопи вже спостерігали, що відбувається на відстані 130 мільйонів світлових років від нас.

Відтак за GW170817 спостерігали ще протягом кількох років після зіткнення, та збирали рентгенівські дані, які могли б виявити складну динаміку в новоствореному об'єкті. Зірки, які брали участь в зіткненні GW170817, були дуже маленькими. Коли вони об'єдналися, вони створили об'єкт, який важив приблизно 2,7 маси Сонця.

Цікаво, що раніше вчені не спостерігали чорну діру, вага якої менша, ніж 3,7 зоряних мас. Це означає, що об'єкт GW170817 може бути або дуже великою нейтронною зіркою, або дуже маленькою чорною дірою. Астрономи схиляються до останньої версії.

"Астрономи вже давно припускали, що чорні діри можуть виникати від злиття нейтронних зірок, але поки що відсутні показові приклади. Але тепер ми можемо відповісти на основне питання в зв'язку з цією дивовижною подією: "Що виникає в результаті?", – розповів співавтор дослідження Паван Кумар з Техаського університету в Остіні.

Що таке чорна діра? Це космічний об'єкт, який створює настільки потужну силу тяжіння, що жодні частинки, не можуть покинути його поверхню, навіть світло.

Теги: Техно Космос
Джерело: 24 Канал
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