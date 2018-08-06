Вчені заявили про смертельну шкоду від кальяну

Кальян не є більш безпечним, ніж сигарети, – у цьому переконані американські вчені.

Дослідження про вплив кальяну опублікували в American Journal of Cardiology.

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Науковці провели експеримент над групою, яка складалася з 48 добровольців віком від 18 до 34 років.



Кальян не є більш безпечним, ніж сигарети

Учасникам запропонували покурити кальян впродовж півгодини. Фахівці відстежували серцевий ритм, артеріальний тиск та рівень нікотину в крові до і після куріння.

Вчені з’ясували, що сеанс куріння кальяну збільшує частоту серцевих скорочень на 16 ударів в хвилину і підвищує артеріальний тиск. Також дослідження показало, що куріння кальяну негативно впливає на показник артеріальної жорсткості – один з головних факторів ризику розвитку серцево-судинних захворювань.

Експерти переконані, що у кальяні містяться домішки, штучні хімічні речовини, які можуть завдати ще більшої шкоди здоров'ю людини. Ці речовини законодавчо заборонені до використання у виробництві звичайних сигарет

Тож висновок вчених такий: куріння кальяну прирівнюється до куріння сигарет. Таким чином, кальян становить смертельну небезпеку для людини.