Вчені знайшли спосіб, як продовжити життя онкохворих

Науковці випробували нову методику, завдяки якій змогли продовжити середню тривалість життя хворих на найбільш агресивну форму пухлини мозку – мультиформну гліобластому.

Відповідне дослідження опублікували в журналі Journal of Translational Medicine.

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Нова методика змогла продовжити життя 30% пацієнтів, а небезпечні побічні ефекти спостерігалися лише у 7 випадках. За статистикою, лише 3-5% людей з гліобластомою вдається прожити понад 5 років, середня тривалість життя після виявлення цього діагнозу – понад рік.

У дослідженні взяли участь понад 300 пацієнтів з гліобластомою, всі вони до цього пройшли хірургічну операцію і подальшу хіміотерапію з використанням темозоломіду. З усіх учасників експерименту 232 людини отримали персоналізовану вакцину DCVax-L. Після того, як засіб на основі дендритних клітин (ДК), ввели у кров людини, імунна система починає атакувати пухлина.

Після того, як засіб на основі "навчених" дендритних клітин вводять в організм пацієнта, його імунна система починає атакувати пухлину.

Всього новий препарат вводили 86,4% учасникам. Люди, яким вводили вакцину, у середньому жили на 23 місяці довше, а 30% з них – 40 місяців. Окремим учасникам експерименту вдалося прожити сім років.

До слова, працівники Всесвітнього фонду досліджень раку встановили, що ожиріння значно підсилює ймовірність розвитку 12 типів онкологічних захворювань.