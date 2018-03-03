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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Вчені з’ясували, що може врятувати людей від безсоння

2491 Читать новость на русском
Сон
Сон / Shutterstock

Ви, напевне, зовсім не очікували, але від постійного безсоння вас може врятувати важка ковдра.

До такого висновку прийшли вчені Массачусетського університету, пише The Daily Mail.

В експерименті, в якому взяли участь 32 людини, було з’ясовано, що більшість респондентів відчули зниження тривожності під важкою ковдрою, а інша половина зазначила, що така ковдра є заспокійливим. Схожий експеримент було також проведено у 2015 році.

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Науковці це пояснюють тим, що людина в такому стані перебуває наче у "коконі", а це зменшує фізичне збудження і допомагає заснути. Також під важкою ковдрою в людей знижує рівень кортизолу та збільшує рівень серотоніну та мелатоніну.

Варто знати, що серотонін допомагає регулювати цикли сну та виробляє почуття добробуту і щастя, а мелатонін захищає від стресів і передчасного старіння, а ще від простудних і навіть онкологічних захворювань.

Теги: LifeStyle Здорове життя Здоров'я дослідження
Джерело: 24 Канал
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