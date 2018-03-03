Вчені з’ясували, що може врятувати людей від безсоння

Ви, напевне, зовсім не очікували, але від постійного безсоння вас може врятувати важка ковдра.

До такого висновку прийшли вчені Массачусетського університету, пише The Daily Mail.

В експерименті, в якому взяли участь 32 людини, було з’ясовано, що більшість респондентів відчули зниження тривожності під важкою ковдрою, а інша половина зазначила, що така ковдра є заспокійливим. Схожий експеримент було також проведено у 2015 році.

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Науковці це пояснюють тим, що людина в такому стані перебуває наче у "коконі", а це зменшує фізичне збудження і допомагає заснути. Також під важкою ковдрою в людей знижує рівень кортизолу та збільшує рівень серотоніну та мелатоніну.

Варто знати, що серотонін допомагає регулювати цикли сну та виробляє почуття добробуту і щастя, а мелатонін захищає від стресів і передчасного старіння, а ще від простудних і навіть онкологічних захворювань.