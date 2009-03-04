Вчення Дарвіна

Чи сумісна теорія еволюції Чарльза Дарвіна та католицьке вчення?

Відповісти на це питання намагаються у Ватикані, де напередодні розпочалася п’ятиденна конференція, присвячена 150 річному ювілею публікації наукової праці Чарльза Дарвіна "Походження видів". Вчені, філософи та теологи з усього світу намагаються з’ясувати, наскільки саме теорія еволюції Чарльза Дарвіна сумісна з концепцією створення світу Богом.Зазначимо, протягом довгих років деякі християнські автори ворожо ставилися до теорії Дарвіна, оскільки вона суперечила біблійному уявленню про створення світу. Щоправда Католицька церква офіційно ніколи не засуджувала теорію еволюції. Папа Іван Павло другий неодноразово заявляв, що теорія еволюції є чимось більшим, ніж звичайна гіпотеза.Зазначимо, це перша з двох міжнародних конференцій, які відбуваються за підтримки святого престолу. Також теологи та філософи планують найближчим часом розглянути значення роботи Галілео Галілея про геліоцентричну модель всесвіту. Нагадаємо, у 17 столітті Ватикан змусив вченого офіційно відректися від своєї теорії, яка суперечила вченню католицької церкви.