Вчитель через інтернет: в Одеській області стартував унікальний освітній проект

В Одеській області розпочала роботу перша Україні мережа кабінетів дистанційної освіти. Проект "Вчитель+" презентував голова Одеської ОДА Максим Степанов.

"Це унікальна освітня програма, аналогів якій в Україні немає. Ми створюємо мережу дистанційної освіти, завдяки якій зможемо привести найкращих вчителів до сільських шкіл і особисто до кожного учня. За потреби діти отримуватимуть знання онлайн", – заявив Максим Степанов.

Він додав, що головний акцент будуть робити на школах, де є дефіцит кадрів. Тому в області уже закупили 100 дистанційних кабінетів. В них буде інтерактивна панель, проектор та комп’ютери. Кожен учень матиме власний логін і пароль. А сам урок проводитимуть кращі викладачі з Одеси. У системі можна, як працювати з матеріалом, так ставити запитання вчителю.

“Такі технології втілюють мрії наших дітей, а знання стають доступними кожному. Зараз ми стартуємо і протягом року досконало допрацюємо всю систему”, – зазначив губернатор Одещини.

Степанов підкреслив, що учасниками "Вчитель+" стали 60 педагогів. Серед них відомий одеський фізик Павло Віктор – учитель, який має 200 тисяч підписників на власному Youtube-каналі.

Першими "Вчитель+" випробують школярі 7 районів Одещини, а згодом користуватися проектом зможе будь-яка школа чи учень області.

Як підкреслюють в Одеській ОДА, запровадження новітніх технологій в освіті – один з пріоритетів Стратегічного плану дій Максима Степанова "Розумний регіон".