До Дня вчителя столична влада підготувала подарунок не тільки вчителям, але і учням з їхніми батьками, запустивши Віртуальну платформу КМДА з емоційної підтримки вчителів та кар’єрного консультування для учнів.

Розробник цієї Віртуальної платформи КМДА – Освітній Хаб міста Києва, який є структурним підрозділом КНП "Освітня агенція міста Києва".

"У цей складний період наше завдання – максимально підтримати вчителів, на плечі яких наразі випало велике навантаження, у тому числі і психологічне, – заявив в.о. першого заступника голови КМДА Валентин Мондриївський, – Також за допомогою цього проєкту ми розпочинаємо системну реалізацію профорієнтації серед учнів".

На даній платформі будь-який вчитель може замовити в зручний для себе день та час безкоштовну індивідуальну консультацію з психологами та тренерами з емоційного інтелекту Освітнього Хабу міста Києва і проконсультуватися з приводу булінгу, якщо такий випадок трапиться в навчальному закладі.

"Учні та їхні батьки також зможуть вільно отримати консультації від кар’єрних консультантів, які допоможуть розкрити здібності дитини та визначити, в якій сфері краще продовжити навчання, а згодом і правильно обрати професію. Це перший в Україні системний проєкт щодо профорієнтації школярів за допомогою кар’єрних радників", – зазначив директор КНП "Освітня агенція міста Києва" Бадрі Лолашвілі.

"Ми застосували інноваційну технологію "перегорнутого кол-центру" – коли консультант телефонує вчителю або батькам з учнем у заздалегідь обраний ними час. Таку технологію ми успішно використали навесні під час жорсткого карантину в рамках Моніторингового центру КМДА з протидії COVID-19 щодо емоційної підтримки людей, послугами якої скористалося понад 100 тис. осіб", – сказала директорка Освітнього Хабу міста Києва Марія Богуслав.

Окрім психологічних консультацій та допомоги у виборі майбутньої професії на Віртуальній платформі КМДА з емоційної підтримки вчителів та кар’єрного консультування для учнів є безкоштовна можливість для освітян підвищити кваліфікацію на курсі Освітнього Хабу міста Києва "Мистецтво викладання" та вивчати англійську мову за допомогою наймасовішого освітнього проєкту України "Lingva.Skills", який розробила Асоціація інноваційної та цифрової освіти, а для учнів – проходити мультимедійні курси з профорієнтації у цікавому гейміфікованому SCORM-форматі.