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Вдома краще: українці стали рідше їздити за кордон за "сезонними грошима"

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Сезонна робота
Сезонна робота / uain.press

Українські працівники стали рідше вирушати за кордон за "сезонними грошима", оскільки роботи зі збору овочів та ягід багато і в Україні.

Система оплати така ж, як і скрізь – скільки зібрав, стільки й отримав, а сезон триває до пізньої осені, повідомляє "Сегодня".

"У мене тут дитина, брат працює... Мені тут краще працювати. І три тисячі в місяць, і п'ять можу заробити", – повідомляє українка Алла Гаркуша, що займається сезонними заробітками зі збору ягід у рідній країні.

При цьому на умови праці працівники теж не скаржаться.

"Не відчуваєш себе рабом, тут ставлення хороше. Мені у перший же день стало погано – мене на поле не відпускали. Відразу в посадку відвели, відразу ліки, відразу викликали лікаря", – зазначила ще одна працівниця Валерія Мішутіна.

Зокрема, на смородині, собівартість якої значно нижча, ніж у лохини, можна отримати від трьох до семи тисяч гривень.

"Ми їх привозимо на роботу та завозимо з роботи, вчасно, своїм мікроавтобусом. Ми їх в обід годуємо хорошими продуктами власного виробництва, вони можуть вдосталь насититися вітамінною продукцією", – повідомив директор фермерського господарства Сергій Вахній.

В той же час українці все більше скаржаться на умови роботи в сусідніх країнах. Зокрема, львів'янин Андрій Ковалішин, який збирав у Польщі лохину зазначив, що за день роботи і п'ять годин сну він отримав лише 220 гривень. Українець зазначив, що більше туди не поїде.

"Я думав, що трохи легше, і думав, що більше грошей зароблю. Якщо тобі погано, ти йдеш до бригадира, кажеш, що тобі погано – він може тобі не повірити... За найменше порушення українців одразу серйозно штрафують", – резюмував Ковалішин.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за даними Міжнародної організації праці, 47,9% заробітчан працюють без дозволу. Трудові мігранти не платять податки і позбавляються права отримувати пенсію. Також вони не можуть претендувати на гарантований пакет соціальної допомоги.

Теги: Новини України Гроші Ринок праці
Джерело: 24 Канал
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