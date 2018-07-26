Вдвічі міцніший за Gorilla Glass 6: Samsung презентувала революційну технологію захисту екранів

Одразу після презентації Corning Gorilla Glass 6 компанія Samsung анонсувала ударостійкий гнучкий OLED-дисплей власного виробництва. Під час тестування нової технології екран нового типу витримав майже вдвічі більшу кількість падінь, ніж у конкурента. Тому цілком можливо, вже в наступному поколінні смартфонів серії Galaxy захисне скло піде в минуле.

Про це повідомляє 9to5google.

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Нова технологія вже пройшла сертифікацію в Underwrites Laboratories. Тестування показало, що навіть після 26 падінь з висоти в 1,2 метра екран нормально функціонував і не отримав жодної тріщини. Без ушкоджень обійшлося і падіння на тверду поверхню з висоти 1,8 метра. Також дисплей успішно пройшов випробування на стійкість до високих (71 градус Цельсія) і низьких (-32 градуса) температур.



Новий дисплей від Samsung вдвічі міцніший, ніж нове загартоване скло Corning Gorilla Glass 6

Принципова відмінність підходу Samsung до захисного шару полягає в використанні укріпленого пластика. На відміну від загартованого скла, яке використовується в більшості сучасних дисплеїв, цей матеріал забезпечує конструкції поліпшену гнучкість і міцність. Стверджується, що новинка при цьому не поступається скляним аналогам в світлопропускній здатності. Не виключено, що саме такими екранами буде оснащений майбутній складаний смартфон корейського гіганта.



Новий дисплей від Samsung не лише міцний, але й гнучкий

Посилений пластик відмінно підходить для портативних пристроїв не тільки через міцність. Він також дуже легкий, прозорий і твердий, майже як скло,

– зазначив топ-менеджер Samsung Display Company Ходжун Кім.

За словами представників Samsung, екранами смартфонів застосування нової технології не обмежиться: компанія планує впровадити нові дисплеї в тому числі у виробництво автомобілів, військової техніки, планшетів і ноутбуків. Терміни масового випуску смартфонів з дисплеями нового типу поки не озвучуються. Ймовірно, в продаж такі моделі надійдуть не раніше наступного року.

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Презентація ударостійкого дисплею від Samsung – дивіться відео

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