Вдячність споживачам: ТМ "Rollton" святкує 10-річчя та дарує автомобілі
З 2011 року міжнародна компанія "Маревен Фуд Європа" випускає продукцію усім відомої торговельної марки "Rollton" в Україні. 10 років вона забезпечує потреби українського ринку та експортує продукцію у більше 30 країн світу, а в честь десятиріччя компанія дарує споживачам чотири автомобілі.
Джерело:сайт "Rollton"
Торговельна марка "Rollton" – відомий в Україні бренд вермішелі та локшини швидкого приготування, картопляного пюре, приправ та макаронів. Смак продукції відзначають не лише українські споживачі, а й за кордоном, адже вермішель та локшину "Rollton" легко можна знайти у багатьох країнах Європи.
Свій успіх компанія змогла показати і зараз, у складний період невизначеності та кризи. Останнім часом багатьом компаніям доводиться скорочувати витрати, але виробник ТМ "Rollton" навпаки – розширює асортимент і навіть розігрує серед споживачів цінні подарунки, і таким чином віддячує за вірність та лояльність до бренду.
До 10-річчя заснування ТМ "Rollton" компанія запустила акцію "Rollton! 10 років заради смаку!" і, дослідивши сучасні потреби споживачів, дарує 4 автомобілі. Для участі необхідно накопичувати бали, зареєструвавши коди всередині акційних упаковок продукції – чим більше балів, тим цінніші призи. Окрім автомобілів ТМ "Rollton" дарує смартфони та поповнення мобільного.
Перший автомобіль вже розіграли на початку квітня, власницею авто стала Катерина з міста Васильків Київської області. Придбавши більше 50 акційних упаковок продукції, жінка збирала коди, обмінювала на бали та змагалась за головний приз. Безпосередній розіграш бренд провів у прямому ефірі на своїй сторінці у Фейсбук. Компанія дарує ще 3 автомобілі споживачам, а найближчий розіграш планує провести 4 травня, також у прямому ефірі.
Як все починалось?
Історія компанії почалась у 2010 році, у місті Біла Церква, що на Київщині. Тоді розпочалось будівництво заводу з виробництва локшини, спецій і картопляного пюре. Інвестиції в будівництво цього заводу склали близько 35 мільйонів доларів. А вже у 2011 році на заводі, обладнаному якісною сучасною технікою, стартував випуск продукції з використанням високоякісної сировини українського та зарубіжного виробництва.
Сьогодні до переліку продукції ТМ "Rollton" входять вермішель і локшина швидкого приготування, приправи, картопляне пюре, макарони та супи. Компанія активно розширює географію своєї присутності у світі та виходить на нові закордонні ринки, а тому й продукти виробника мають відповідати стандартам тих країн, в яких вони реалізуються. І щоб закріпитись на ринках експорту, потрібно запропонувати споживачеві високу якість та унікальні властивості, які будуть відрізняти продукцію серед інших варіантів.
Продукцію бренду "Rollton" представлено у більше 30 країнах світу – у Литві, Латвії, Естонії, Молдові, Румунії, Німеччині, Греції, Угорщині, Польщі, Ізраїлі, Болгарії, Азербайджані, ОАЕ та інших.
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