З 2011 року міжнародна компанія "Маревен Фуд Європа" випускає продукцію усім відомої торговельної марки "Rollton" в Україні. 10 років вона забезпечує потреби українського ринку та експортує продукцію у більше 30 країн світу, а в честь десятиріччя компанія дарує споживачам чотири автомобілі.

Торговельна марка "Rollton" – відомий в Україні бренд вермішелі та локшини швидкого приготування, картопляного пюре, приправ та макаронів. Смак продукції відзначають не лише українські споживачі, а й за кордоном, адже вермішель та локшину "Rollton" легко можна знайти у багатьох країнах Європи.

Свій успіх компанія змогла показати і зараз, у складний період невизначеності та кризи. Останнім часом багатьом компаніям доводиться скорочувати витрати, але виробник ТМ "Rollton" навпаки – розширює асортимент і навіть розігрує серед споживачів цінні подарунки, і таким чином віддячує за вірність та лояльність до бренду.

До 10-річчя заснування ТМ "Rollton" компанія запустила акцію "Rollton! 10 років заради смаку!" і, дослідивши сучасні потреби споживачів, дарує 4 автомобілі. Для участі необхідно накопичувати бали, зареєструвавши коди всередині акційних упаковок продукції – чим більше балів, тим цінніші призи. Окрім автомобілів ТМ "Rollton" дарує смартфони та поповнення мобільного.