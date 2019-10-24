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      Велетенських щурів зняли на відео в супермаркеті Києва

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      У київському супермаркеті помітили щурів
      У київському супермаркеті помітили щурів / pinterest.com (ілюстративне фото)

      У Києві в супермаркеті "Фуршет" на Троєщині зафіксували на відео чималих щурів. Тварини бігають не лише по підлозі, але й по стелажах і полицях з продуктами.

      Щурячі мандри у київському супермаркеті зняв на відео та опублікував у фейсбуці журналіст Антон Страшко.

      Дізнайтеся про небезпеку лептоспірозу, який переносять щурі

      Зайшов і не розминувся із великим щуром, який біг з ряду до іншого ряду. Збив його трохи з маршруту, але він не розгубився і побіг в алкогольний відділ. Потім у коробку з печивом,
      – написав журналіст.

      Працівники супермаркету розповіли, що цей щур – не єдиний мешканець закладу торгівлі. Там мешкає ціла щуряча родина з понад 5 тварин.

      Дивіться відео зі щурами в супермаркеті Києва:

       

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Скандал Новини України Новини Києва Світ тварин
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