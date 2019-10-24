Велетенських щурів зняли на відео в супермаркеті Києва

У Києві в супермаркеті "Фуршет" на Троєщині зафіксували на відео чималих щурів. Тварини бігають не лише по підлозі, але й по стелажах і полицях з продуктами.

Щурячі мандри у київському супермаркеті зняв на відео та опублікував у фейсбуці журналіст Антон Страшко.

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Зайшов і не розминувся із великим щуром, який біг з ряду до іншого ряду. Збив його трохи з маршруту, але він не розгубився і побіг в алкогольний відділ. Потім у коробку з печивом,

– написав журналіст.

Працівники супермаркету розповіли, що цей щур – не єдиний мешканець закладу торгівлі. Там мешкає ціла щуряча родина з понад 5 тварин.

Дивіться відео зі щурами в супермаркеті Києва: