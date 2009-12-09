Велетенський айсберг
Велетенський айсберг приплив до Австралії.
На відстані 1700 кілометрів від Зеленого континенту вчені виявили айсберг розмірами 19 на 8 кілометрів. Виявити цю гігантську брилу льоду вдалося за допомогою супутникової зйомки NASA і ESA. Айсбергу вже дали назву B17B.Найімовірніше, він відколовся від шельфового льодовика Росса, сумарна площа якого складає 487 тисяч квадратних кілометрів. Науковці наголошують на тому, що востаннє відомості про айсберги таких розмірів у суднових журналах фіксували ще на початку минулого століття. Відтак, учені вважають, що це може бути найрідкісніша подія, що відбувається приблизно раз на 100 років.
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