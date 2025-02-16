Про це пише 24 Канал з посиланням на 110 ОМБр.

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ЗСУ стримали атаку купи ворожих солдатів

Противник наступав з різних боків. З одного постійно сунула техніка, з іншого – солдати.

В районі Великої Новосілки ворог, користуючись поганими погодними умовами, пішов в масований наступ. Колона за колоною, великі групи піхоти. Попри сніг й низьку видимість, розвідка виявила недруга іще на підступах. Далі бійці 110 ОМБр разом з суміжниками почали планомірно розбирати окупантські коробочки,

– мовиться в повідомленні.

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Окупанти ішли в наступ хвилями. Спершу ворог запустив 8 броньованих машин – це танк, БМП і БТР з десантом. Танк наїхав на низку мін, у цей час у бій вступили FPV. Росіяни об'їхали підбиту техніку, але втекли, коли українські бійці вгатили по них 155 калібром.

На іншій ділянці окупанти пішли у м'ясний штурм. ЗСУ працювали по них FPV і касетними боєприпасами. Росіяни були частково знищені та повністю деморалізовані.