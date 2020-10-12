Нещодавно керівник Укравтодору Кубраков, коментуючи тему "Великого будівництва", заявив, що така жахлива вада будівництва і ремонту доріг як корупція вже зникла. Також він сказав, що корупції, принаймні централізованої, під час будівництва і ремонту доріг в Україні вже немає.

За словами журналіста, одного із засновників антикорупційного порталу "Наші гроші" Юрія Ніколова, заява Кубракова – безумовна брехня. Про це він повідомив в ефірі програми "Ти дивись!" на 24 каналі.

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Кошториси підрядників Укравтодору

Журналіст зазначив, що зараз відбувається неймовірне заміщення цін. Ця інформація болюча для Кубракова, оскільки в його останніх заявах він звинувачував підрядників в тому, що вони ухилялись від оподаткування.

Він стає на вуха заради того, щоб протягнути на свої контракти найбільших підрядників Укравтодору,

– сказав Ніколов.

За словами експерта, потрібно брати кайданки і тягнути Кубракова на допити.

Масштабний ремонт доріг

Юрій Ніколов заявив, що треба бути чесними і справедливими.

Якщо бути справедливими: такого масштабу ремонтів та будівництва доріг як зараз у попередні роки не було.

Якщо бути чесними: їх не було, оскільки жодній владі не приходило в голову витратити стільки грошей у закопування дороги.

"Жоден президент, жоден прем'єр-міністр собі такого не дозволяв", – додав журналіст.

Також він сказав, що найбільшу частину коштів з ковідного фонду, спрямовану на боротьбу з пандемією, зараз витрачають на дороги. "Нікого не хвилює, що в нас цей асфальт імпортний. Ми просто ці гроші вивозимо з країни", – відзначив експерт.

Повний випуск програми "Ти дивись!" на 24 каналі: дивіться відео