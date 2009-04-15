До свят вулиці у центрі міста відмивають – шампунем.

7 година ранку. Сонний центр Львова. Але вже за кілька хвилин тут починається велике прибирання. Бригада із 12 двірників миє вулиці. Ретельно - із шампунем.Дана Скіп (двірник ЛКП "Старий Львів"): "Ми поливаєм вулиці шампунем, плином гала. - А для чого це робите? - Шоб було чистіше, шоби мікроби вбити".Першочергове завдання - квадрат у історичному середмісті: вулиці Друкарська-Вірменська-Краківська-Лесі Українки. Спершу пил змиває поливальна машина. Потім за справу беруться двірники.Перехожі, ідучи свіжовимитим хідником, коментують прибирання: хтось нарікає на марнотратсво - мовляв, задорого лити шампунь на вулиці, інші задоволені - бруду і пилу у місті після зими чимало. Велике миття триватиме у центральній частині Львова до Великодня.