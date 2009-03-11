Зустрічайте - Великий Бак Ховард: харизматичний маг, який ніяк не може змиритися із тим, що дні його слави давно вже минули.

Та, вочевидь, не йому єдиному до вподоби тішити людей дешевими витівками. 20-річний Трой Ґейбл, чию роль на екрані втілив син Тома Хенкса - Колін, заради шоу-бізнесу кидає юридичний коледж та стає особистим асистентом Бака.Нью-йоркську прем`єру стрічки, в створенні якої не останню роль зіграла продюсерська компанія Хенкса-старшого, відвідали Джон Малкович та Том і Колін особисто. Батька з сином можна побачити в одному кадрі лише двічі. В кіношному амплуа Хенкс старший не розділяє вибору свого чада. Хоча в житті Том завжди підтримував Коліна.Колін Хенкс (актор): "З часом мені довелося дати собі конкретну відповідь на конкретне запитання: чим ти зароблятимеш на хліб? Тож, спершу, я склав список того, що мені до вподоби. І, як виявилося, акторська професія очолила рейтинг."Окрім сімейного дуету Хенксів у фільмі також зіграли Емілі Блант, Жакі Барнбрук, Анкур Бхатт та інші. В прокат стрічка "Великий Бак Ховард" потрапить вже наприкінці цього місяця.