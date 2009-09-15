Великий куш

Плата за ризик - 2 мільйони доларів.

Сомалійські пірати звільнили захоплене у квітні грецьке вантажне судно за $2 млн. Корсари відпустили судно й екіпаж після того, як отримали викуп. Суховантаж Irene EM, нагадаємо, морські розбійники захопили в середині квітня в Аденській затоці.На борту корабля 21 людина, усі - громадяни Філіппін. Суховантаж експлуатується однією з грецьких компаній, а плаває під прапором держави Сент-Вінсент і Гренадіни.За даними ООН, минулоріч було зафіксовано майже 300 піратських нападів на іноземні судна, з них більше сотні - біля узбережжя Сомалі.