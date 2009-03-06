Великобританія: Формула-1

"Хондіада" завершилась.

Ніч з четверга на п’ятницю розставила усі крапки над "і" у так званій справі "Команди формули-1 Хонда", яка не давала спокою фахівцям та фанам королеви автоспорту впродовж останніх 3 місяці. Brawn GP - офіційна назва нової команди, власником якої як і передбачалось, став екс-бос "Honda racing F1" Рос Браун.Є нагода вже і побачити болід старої-нової стайні, щоправда поки лише на фото. Як бачимо фірмовими кольорами команди є білий, жовтий і чорний, а зовнішній вигляд авто особливо не відрізняється від решти учасників чемпіонату 2009. GP 001 в п’ятницю проїхався треком у Сільверстоуні, а вже на наступному тижні візьме участь у повноцінних тестах в Барселоні. Зазначимо, бойовими пілотами Brawn GP, як і прогнозувалось, будуть екс-гонщики "Хонди" Рубенс Барікелло і Дженсон Баттон, а використовуватиме команда двигуни Mercedes-Benz.