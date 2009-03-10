Великобританія: Формула-1
21:22, 10 березня 2009 229
Для Ніка Фрая таки знайшлось місце у "Brawn GP".
Колишній виконавчий директор "Honda", якому пророкували розірвання стосунків із стайнею, зберіг свою посаду вже тепер у команді Роса Брауна. Зазначимо, що своєї частки у "Brawn GP" Фрай не має, а 100 відсотків акцій, найімовірніше, є власністю головного рятівника стайні. Нік залишається в Бреклі, адже завжди був повноцінним членом команди, і вклав свою лепту у те щоб команда продовжувала жити і працювати - зазначив сам Браун.
Джерело: 24 Канал
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