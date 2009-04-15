Великоднє розмаїття

У столиці відкрився перший великодній ярмарок.

Скуштувати домашньої ковбаски, вибрати найсолодшу та найпишнішу паску - це найменше, що можна зробити на першому Всеукраїнському Великодньому ярмарку, який відкрився у Києві. У кращих народних традиціях представники різних регіонів презентують продукти, які з'являються на Великдень у кожній родині. Найбільші черги збирають стенди з м'ясними виробами. Кільце запашної ковбаси в середньому обходиться у 40 гривень, кілограм доброї шинки - тягне на сотню. Надзвичайно демократичними цінами вирізняються паски. Найменша, фабричного виробництва, коштує лише 5 гривень, ексклюзивні - від 15. Відвідувачка ярмарку Віра Ульянченко зібралася купити паски всім своїм родичам. Проте найбільше на ярмарку їй пригледілися гончарні вироби. Віра Ульянченко (голова Київської облдержадміністрації): "Там такі кухлики зроблені дуже гарні, якраз для паскового компоту. Я думаю, що теж декілька штук я теж собі придбаю." Шоумена Антіна Мухарського наповнення великодніх кошиків цікавить менше. Мамині паски він вважає найкращими, а на ярмарку шукає справжні мистецькі шедеври. Антін Мухарський (шоумен): "А, зокрема, я от цікавлюся народною картиною, народними вишивками, такими от прикладними більше видами мистецтва." Ексклюзивних великодніх сувенірів тут теж не бракує: вироби з соломки, народні іграшки з трави, глиняні світильники, писанки - все це можна придбати або ж виробити самотужки на одному з майстер-класів. Родзинка ж великоднього ярмарку - вироби-рекордсмени. Зокрема, кондитери із Закарпаття створили 22-кілограмову шоколадну писанку. Автори сподіваються, що їхній витвір потрапить до Книги рекордів України.