Велотреку не буде?

У центрі столиці розпочали демонтаж найстарішого велотреку в Україні, збудованого ще в 1913 році.

Ще кілька років тому об’єкт потрапив до списку пам'яток архітектури, які охороняються законом. Однак пізніше, згідно з наказом Міністерства культури й туризму, велотрек виключили з реєстру, що і дозволило проводити будь-які роботи на цій території.І це попри те, що в законі "Про охорону культурної спадщини" чітко прописано: вилучити пам'ятку архітектури з Державного Реєстру пам’яток можна лише у разі її руйнування.Валентин (велосипедист): “Друзі повідомили, що трек зносять, тому я приїхав зробити останній круг для цього треку. Читав, що тут буде автопаркінг, можливо вони все таки його зроблять ”.За офіційною інформацією, старі конструкції зносять, аби на цьому місці звести новий велотрек, адже спортивний майданчик у нинішньому вигляді не відповідає жодним стандартам. Згідно з планом реконструкції, велотрек мають підняти на 7 метрів, а під ним побудувати підземний паркінг для елітних новобудов, які розташовані поруч. Проте для місцевих жителів майбутнє велотреку є сумнівним, адже він заважає під’їзду до новобудов, здача в експлуатацію яких поки неможлива через чисельні порушення при їхньому зведенні. Тож забудовники намагатимуться усунути причини претензій.