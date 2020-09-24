Венедіктова переїхала до президентської резиденції у Пущі-Водиці: що про це відомо
Генеральний прокурор Ірина Венедіктова оселилася у президентській резиденції в Пущі-Водиці. За оренду маєтка вона платить менше третини від необхідної суми, решта коштів бере з бюджету.
Відповідний договір оренди оприлюднив на своїй фейсбук-сторінці нардеп Гео Лерос. Зауважимо, що його нещодавно виключили із провладної парламентської фракції "Слуга народу".
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Згідно з документом, генпрокурор щомісячно сплачує за шестикімнатну резиденцію 64 тисячі гривень. Втім, у кошторисі держбюджету на утримання маєтку передбачено 163 тисячі гривень щомісячних витрат.
Частина договору про оренду держрезиденції / Фото документа зі сторінки Гео Лероса
Що відомо про президентську резиденцію у Пущі-Водиці
- Резиденція розташована в лісі, який примикає до столичного Мінського масиву.
- Пряма дорога до будинку пролягає з вулиці Вишгородській через територію госпіталю МВС.
- Шестикімнатна резиденція має загальну площу в 675,1 квадратний метр.
- Як інформує Pavlovsky News, про нове житло Венедиктова домовилася з директором комунального підприємства "Пуща-Водиця" Євгеном Єгоровим.
- До цього Венедіктова нібито звернулася до прем'єра Дениса Шмигаля з проханням затвердити постанову, яка дозволяла б їй офіційно жити в держрезиденції.
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