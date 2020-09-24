Генеральний прокурор Ірина Венедіктова оселилася у президентській резиденції в Пущі-Водиці. За оренду маєтка вона платить менше третини від необхідної суми, решта коштів бере з бюджету.

Відповідний договір оренди оприлюднив на своїй фейсбук-сторінці нардеп Гео Лерос. Зауважимо, що його нещодавно виключили із провладної парламентської фракції "Слуга народу". Раніше Зеленський продав свій будинок та переїхав на державну резиденцію в Конча-Заспу Згідно з документом, генпрокурор щомісячно сплачує за шестикімнатну резиденцію 64 тисячі гривень. Втім, у кошторисі держбюджету на утримання маєтку передбачено 163 тисячі гривень щомісячних витрат.

Частина договору про оренду держрезиденції / Фото документа зі сторінки Гео Лероса Зверніть увагу! Донедавна у президентських резиденціях мали право мешкати лише глава держави, прем’єр та спікер Верховної Ради. Втім, у червні 2020 року перелік осіб, які мають право мешкати у президентських резиденціях трохи розширили. Кабмін дозволив використовувати будівлі, якщо в них не проживають інші держпосадовці. Що відомо про президентську резиденцію у Пущі-Водиці Резиденція розташована в лісі, який примикає до столичного Мінського масиву.

Пряма дорога до будинку пролягає з вулиці Вишгородській через територію госпіталю МВС.

Шестикімнатна резиденція має загальну площу в 675,1 квадратний метр.

Як інформує Pavlovsky News, про нове житло Венедиктова домовилася з директором комунального підприємства "Пуща-Водиця" Євгеном Єгоровим.

До цього Венедіктова нібито звернулася до прем'єра Дениса Шмигаля з проханням затвердити постанову, яка дозволяла б їй офіційно жити в держрезиденції. Президентська резиденція у Пущі-Водиці, де мешкає Венедікова: відео