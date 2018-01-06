Венесуела випустить перші 100 мільйонів власної криптовалюти El Petro, яка забезпечуватиметься нафтою

Президент Венесуели Ніколас Мадуро заявив, що El Petro має допомогти подолати фінансову блокаду країни через світові санкцій.

Криптовалюта буде забезпечуватися нафтою Венесуели, пише TechNode. Вартість кожного El Petro буде дорівнює вартості одного бареля.

На думку Мадуро, завдяки власній криптовалюті Венесуела подолає фінансові труднощі і "наростить грошовий суверенітет" – ця інновація допоможе відшукати нові джерела фінансування бюджету.

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Перша зустріч тих, хто займеться майнінгом криптовалюти, відбудеться 14 січня. Про плани Венесуели на криптовалюту стало відомо на початку грудня 2017 року. Однією з головних завдань El Petro, як стверджував Мадуро, стане подолання фінансової блокади країни через світові санкцій.