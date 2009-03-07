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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН

Венеційська майстерня

Дизайн 15:57, 7 березня 2009 155

Понад 1000 квадратних метрів виставкової площі та сотні високоякісних меблів ручної роботи від Карла-Ганса Пальцгофера.

Дизайнер намагається відновити традиції старої школи венеційських майстрів, заснованої ще на початку 20 століття.Концепція проекту, розповідає майстер, - поєднати класичні меблі з інтер`єром сучасних домівок.Карл-Ганс Пальцгофер (дизайнер): ″Наша мета - відновити філософію старої "Венеційської майстерні", розквіт якої припав на 30-ті роки. Ми творимо вишукані меблі, столи, крісла та найрозмаїтіші аксесуари для них″.Заснована 1903 року організація "Венеційська майстерня" об`єднала на початку 20 століття чимало найіменитіших митців свого часу: Джозефа Гоффманна, Фрітца Вьорндерфа та Коломана Мозера.Дизайнери тяжіли до простих форм, нехарактерних для меблів 19 століття. Абстрактність у повсякденному житті - основна мета, яку переслідували митці.Сучасний одяг, архітектура та інтер`єри - лиш левова частка того, що творили засновники "Венеційської майстерні". Проте, після Другої світової компанія була вимушена оголосити про банкрутство.Сьогодні ж роботи дизайнерів вважають раритетами, які перебувають виключно в руках приватних колекціонерів.Вольфґан Каролінскі (мистецтвознавець): ″Таких експонатів уже ніхто не робить. А їхня кількість та розмаїття просто вражають. Взагалі хлопці намагалися творити усе як цілісний витвір мистецтва, від коробок для сигар до столового срібла, ламп та килимів″.Перетворити сучасну домівку в справжній витвір мистецтва намагається й Пальцгофер, носій традицій старої школи венеційських майстрів. Допомагають йому в цьому найіменитіші дизайнери із всього світу. 
Джерело: 24 Канал
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Новини за 7 березня 2009
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