Вербна неділя
12:18, 12 квітня 2009 324
Не я б’ю - верба б’є, за тиждень - Великдень.
У православних та греко-католиків - сьогодні Вербна неділя, початок останнього тижня Великого посту. Цього дня традиційно освячують у церквах гілочки верби.Здавна вербі надавали магічних властивостей - наші предки вірили, що вона відвертає бурю, грім, а кинута в полум’я - гасить пожежу. Освячена верба має цілющу та очисну силу: відваром з неї лікувалися та вмивалися. А господині, коли пекли паски, розпалювали вербовими гілочками у печі.
Джерело: 24 Канал
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