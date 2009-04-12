Не я б’ю - верба б’є, за тиждень - Великдень.

У православних та греко-католиків - сьогодні Вербна неділя, початок останнього тижня Великого посту. Цього дня традиційно освячують у церквах гілочки верби.Здавна вербі надавали магічних властивостей - наші предки вірили, що вона відвертає бурю, грім, а кинута в полум’я - гасить пожежу. Освячена верба має цілющу та очисну силу: відваром з неї лікувалися та вмивалися. А господині, коли пекли паски, розпалювали вербовими гілочками у печі.