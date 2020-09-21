Кандидатка в мери Києва від "Слуги народу" Ірина Верещук в розпал війни на Донбасі їздила в Москву.

Повідомлення з'явилося на Telegram-каналі "Зелені чоловічки" і швидко розійшлося в соцмережах та ЗМІ.

У березні 2015 року Ірина Верещук їздила на вручення премії газети Le Courrier de Russie пропагандистці Кремля Марині Ахмедовій за висвітлення війни на Донбасі, передає Depo. Вона нібито є подругою Верещук.

Повідомлення викликало чимало резонансу в соціальних мережах.

2015 рік. Війна з РФ, море крові, а Верещук тусить в Москві зі своєю подругою – російською пропагандонкою Мариною Ахмедовою, пособницею терористів ДНР. Тепер ви знаєте, що Верещук – гнила рашистская консерва. "Мері Поппінс", все, час відлітати в Ростов,

– написала у фейсбуці користувачка Inessa Katesh.