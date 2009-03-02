Верховинська трембіта

Трембіта - ця довга дерев’яна труба у розкиданих горами селах слугувала інформатором про різні події.

З її звучання гуцули дізнавалися про похорони, весілля чи колядників. Сигнали трембіти також повідомляли про небезпеку. Федір Тарахонич (трембітар): "Коли була біда велика, не біг "тату!" гойкати з гори на гору, а взяв трембіту і затрумбів і вже знали, що біда якась."80-річний трембітар із закарпатського Репинного вирізати трумбету - як кажуть на Верховині - навчився від діда. Родина досі береже давню 200-річну трембіту. На рахунку пана Федора - кілька десятків власноруч виготовлених трембіт. Головний секрет доброго інструменту - деревина. Потрібна громовиця-смерека, яку розкололо блискавкою. Лише таке дерево, каже майстер, дає трембіті еталонний голос. Федір Тарахонич (трембітар): "Робиться з смереки, яку волна, як ми кажемо, або грім розколює. З тої смереки робиться трембіта найкраща, а з іншої смереки голос не матиме."А далі - кропітка робота. Над триметровою трембітою доведеться довгенько сидіти із різцями, - розповідає майстер, який днями саме закінчив чергову трембіту. Федір Тарахонич (трембітар): "Треба, аби дерево було сухе. З тим бабрак. Дуже тяжко виробляти, бо різцями мусиш все всередині обробляти, аби голос був. То довгий час з тим роботи такої. Але я то любитель."Уже навесні, як сніги зійдуть, вирушить майстер-трембітар у гори - на пошуки розколотої блискавкою смереки. А наразі ж награє коломийки на власноруч виготовленій сопілці.