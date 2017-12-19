Верховна Рада відправила у минуле слово "інвалід"

Верховна Рада підтримала зміну слова "інвалід" на "людина з інвалідністю" в українському законодавстві.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я у Facebook.

Проект №6710, який за основу підтримали депутати, змінює терміни у 44 законах. Так, терміни "інвалід", "особа з обмеженими фізичними можливостями", "інвалід війни" та "дитина-інвалід" змінюють на слова "особа з інвалідністю", "особа з інвалідністю внаслідок війни" та "дитина з інвалідністю".

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Це приводить наше законодавство у відповідність до офіційного перекладу Конвенції про права осіб з інвалідністю,

– пояснили у міністерстві.