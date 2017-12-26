Верховний суд Австрії дав відстрочку Фірташу: деталі

Верховний суд Австрії вирішив відстрочити екстрадицію українського бізнесмена Дмитра Фірташа до США.

Поро це повідомляє "Інтерфакс" з посиланням на захисників українця.

Зокрема, Верховний суд Австрії визнав не позбавленою підстав апеляцію Фірташа з проханням переглянути як помилковий вердикт Апеляційного суду Австрії. Останній, усупереч рішенню суду першої інстанції дозволив його екстрадицію до США.

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"Верховний суд постановив призупинити екстрадицію пана Фірташа до розгляду його звернення", – сповістив адвокат Ленні Дж. Девіс.

За його словами, Верховний суд Австрії також призупинив власний розгляд справи доти, доки суд Європейського Союзу не ухвалить попереднього рішення про застосовність Хартії ЄС з прав людини до апеляції проти екстрадиції Фірташа.