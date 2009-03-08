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Версія ув'язнених

14:12, 8 березня 2009 280

З’ясовуються нові подробиці кримського ДТП, в якому постраждали 16 ув’язнених.

Захисник одного з них заявляє: правоохоронці були напідпитку коли перевозили ув’язнених, неодноразово зупиняли спецавтомобіль та відхилялися від маршруту. Агенція УНІАН повідомила, посилаючись на власні джерела, що водій спецавтомобілю можливо теж перебував в нетверезому стані. Цей відеозапис захисник зняв на мобільний телефон під час зустрічі зі своїм підопічним в Євпаторійському ізоляторі. На відео ув’язнений розказує подробиці ДТП. Вадим Блізнюк (захисник одного з ув’язнених): "Він мені говорив, що міліція пила, гнали 90 км на годину, шофер був п’яний, і коли перекинулася машина почало горіти масло, повний салон диму був, усі мало не задихнулися."Захисник також додав, що якби ув’язнені захотіли втекти на волю, то зробили б це, адже після ДТП самі допомагали конвоїрам відкривати двері машини та витягувати постраждалих. В свою чергу правоохоронці заперечують слова захисника і пояснюють, автомобіль дійсно зупинявся, бо водій доливав воду у радіатор, відхилення від маршруту не було і за попередніми даними, охоронці та водій були тверезі. Олександр Домбровський (начальник ЦГЗ ГУ МВС України в АРК): "Ніякої юридичної сили зйомка не має. Зрозуміло, що робилося це для того, щоб створити ажіотаж."Нагадаємо, 5 березня на трасі Роздольне - Євпаторія перевернувся спецавтомобіль із 16 в’язнями, 8 людей, у тому числі 2 правоохоронця, отримали травми й перебувають у лікарні. За одною з версій, автомобіль перевернувся через те, що в’язні розхитували його під час руху. За даними Центру громадських зв’язків, всі правоохоронці, що перебували в автомобілі здали аналіз на наявність алкоголю в крові. Водій автозаку має стаж 26 років і за попереднім медичним висновком, він та конвоїри були тверезими.  
Теги: Новини України
Джерело: 24 Канал
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Новини за 8 березня 2009
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