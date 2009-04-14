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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Веселі крісла

17:26, 14 квітня 2009 290

Тримайтесь за ручки своїх крісел - починається кіноексперимент!

Новинка D-Box обіцяє здійснити революцію в кінотеатрах, занурюючи глядачів у дійство фільму так, як цього ще не було досі.Тепер глядачі можуть не лише переглядати останні кінострічки та насолоджуватись якісним звуком - їх трястиме, кидатиме у різні боки та крутитиме у спеціальних кріслах так, ніби вони справді у фільмі. Ще більш захоплюючі враження присутності стали можливими завдяки технології, яка змушує глядацькі крісла рухатися та вібрувати разом у досконалій синхронізації з тим, що відбувається на екрані. Ноу-хау під назвою D-BOX Motion Code створила канадська компанія, яка розробляє та виготовляє кінематичні системи для потреб індустрії розваг.Ґі Марку (директор з маркетингу компанії D-BOX Technologies): “Ця ідея прийшла до нас кілька років тому, коли ми ще були компанією з виготовлення колонок і дізнались, що деякі наші клієнти ставили по два, по три сабвуфери довкола своїх крісел, щоб отримати більший ефект присутності. Тоді ми спитали себе: як ми можемо підняти цю ідею на новий рівень, як перенести враження від перегляду фільму в інший вимір? Ми взялися за розробку як обладнання, так і програмного забезпечення, щоб створити технологію, яка в нас є сьогодні”.Системи D-Box тепер продають в усьому світі і немало кіностудій вже інтегрують технологію D-BOX Motion Code у свої нові релізи на Blu-ray-носіях.Увесь процес компанія починає з безпосередньої співпраці зі студіями, щоб отримати новий фільм. Потім майстерно прописують рухи та вібрації, відтворюючи хвилюючі моменти стрічки. Але це вимагає безліч часу і клопіткої праці. Наприклад, на один екшн може піти до 350 годин налаштування та кодування, яке, зі слів, пана Марку, здійснюють буквально кадр за кадром. І лише після цього під комфортними кріслами встановлюють силові приводи.Нові ж відчуття обійдуться глядачеві у додаткових 5 доларів.Філіп Рой (технічний директор компанії D-BOX Technologies): “Перед екраном сидить аніматор, який переглядає фільм покадрово і створює усі ці різноманітні ефекти: рухи - на базі візуального аспекту фільму, та вібрації - на основі звукового. Потім ці дані вводять в сервер D-cinema, який посилає сигнали до усіх крісел, оснащених нашою системою, точно імітуючи дії на екрані”.Досягнувши домовленостей з лідерами галузі кінематографа та індустрії відеоігор, компанія встановила своєю технологією D-Box новий стандарт у світі розваг.Крісла D-Box вже можна побачити в будинках деяких американців, однак у кінотеатрах їх встановили вперше.Емі Ніколсон (редактор журналу Box Office): “Останні кілька років ми могли спостерігати, як кінотеатри докладали величезних зусиль, щоб переконати людей, що походи в кіно є тим колективним дозвіллям, яке просто неможливо відтворити вдома. Досі крісла за такою технологією собі могли дозволити лише дуже багаті люди, однак сьогодні це задоволення вже доступне кожному, що, на мою думку, чудово для індустрії”.Ціна домашньої версії динамічного крісла коливається в межах від 7 до 10 тисяч доларів США залежно від модифікації.
Джерело: 24 Канал
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Новини за 14 квітня 2009
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