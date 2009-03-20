Весна прийде!

Сьогодні почалася астрономічна весна.

Цьогоріч у північній півкулі день весняного рівнодення припав на 20 березня. За тривалістю ніч практично зрівнялася із днем, а найближчі кілька місяців дні ставатимуть щораз довшими. Відтак закінчиться дія так званого "зимового " часу і наприкінці наступного тижня, 29 березня , о 4 годині ранку Україна перейде на літній час - тобто стрілки годинника переведуть на годину вперед. У давнину чимало народів шанували рівнодення. Вважали , що саме після рівнодення прийде справжнє весняне тепло.Однак суттєвого потепління в Україні синоптики найближчими днями не прогнозують. На більшості території країни вночі - сніг з дощем і невеликі заморозки , до -4. У Карпатах - до -10 градусів. Вдень істотних опадів не прогнозують, температура здебільшого плюсова, 2-5 градусів. Найтепліше - до +10, буде у Закарпатті та на півдні Криму. До речі, у Криму , у районі гори Ай-Петрі, існує небезпека сходження снігової лавини - попередили у місцевому управлінні МНС.