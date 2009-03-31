Весняні толоки

Юннати повертаються.

У Секретаріаті Президента знають, як прибрати Україну від сміття. Своє трепетне ставлення до природи продемонстрував заступник голови Секретаріату Роман Безсмертний на селекторній нараді з губернаторами. Так, ліси, береги річок та озер стануть чистішими завдяки зусиллям школярів, військових та простих громадян.Роман Безсмертний (заступник голови Секретаріату Президента): "Я би просив, щоб зараз до цього віднеслися особливо серйозно і при цьому врахували не лише заліснення і висадку лісів, а й інші аспекти, які пов’язані із залученням студентів, громадян, школярів і т.д. Щоб ті дерева не залишалися сиротами, після того, як їх вткнули в землю".Нарада відбулась перед весняними толоками, які за наказом Президента, мають відбутися у всіх населених пунктах. При цьому у Секретаріаті Президента застерегли - питання зі сміттєзвалищами теж болючі. Тож, те, що наприбирають на толоках слід викидати лише у санкціонованих місцях.