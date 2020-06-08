Вести Кремля. Сливки: Терминатор Мелания. Коварные планы американцев
В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 6 июня – Дональд Трамп попросил улыбнуться и свою жену. Мелания это сделала явно через силу. Теперь ее улыбка может посоревноваться с улыбкой Терминатора. Россияне уже расскрыли коварные планы американцев о чипизации, заражении 5G і питье крови русских младенцев. Даже полет Crew Dragon – фейк.
Также в выпуске "Вести Кремля" на 24 канале:
Байк Бердымухамедова.
Рогозин стал инженером Харламовым.
Улыбка твоя единственная.
Путин уходи.