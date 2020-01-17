Ветеран війни та волонтерка влаштували незвичне весілля: зворушливі фото, відео

Дар'я Казакова та Олексій Скиба познайомились у львівському госпіталі. Чоловік саме лікувався там після важкої травми, Дар'я допомагала бійцям адаптуватись до цивільного життя. Крім нестандартної історії знайомства, пара влаштувала ще й незвичне весілля – просто на вокзалі.

Після п'яти років на війні танкіст 28 бригади опинився на візку. Та киплячі Красногорівка, Мар'їнка та Станиця Луганська були не найважчими випробуваннями.

Читайте також: Школяр врятував 88-річну бабусю та її онука від пожежі – відео

"Найтяжче було інтегруватися у цивільне життя, особливо там, в Одесі. Легше вже було повернутися на фронт", – розповів ветеран. Але втративши здоров'я, Олексій знайшов кохання.

У Львові молодят познайомила відома волонтерка Наталія Арестова. Вона запропонувала Дар'ї організувати для військового госпіталю заняття з танців. Адже у світі це є частиною реабілітації для людей, які повернулися з війни.

Через сто днів після знайомства на новорічні свята Олексій та Дар'я поєднали серця. Палацом урочистих подій став київський вокзал. Вінчав пару звільнений з російського полону пастор та волонтер Сергій Косяк.



Молодята одружилися на вокзалі у Києві

"Ми хотіли, щоб це було романтично. Не так, як у всіх. Здається, у нас вийшло", – прокоментувала новоспечена дружина.

Тепер у родині троє – Олексій, Дар'я та її син Ілля. Вони мріють подорожувати та хочуть надихати інших: показати, що насправді все можливо і немає ніяких перешкод, якщо людина прагне бути щасливою.



Новостворена сім'я мешкає у Львові

До слова, за останні кілька років у Львові утворилось сім післявоєнних пар.