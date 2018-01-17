Ветерани АТО повстали проти екс-бійця "Правого сектору"

Ветерани війни на сході протестують проти призначення нового голови держслужби ветеранів.

15 січня на посаду призначили Валентина Манька – екс-бійця "Правого сектору", людину із досить неоднозначною репутацією. Його ім'я фігурує у низці кримінальних справ, він навіть перебував у розшуку.

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"Він є власником підприємства "ЛадаПласт", яке фігурує в багатьох справах щодо фінансових махінацій, підробці документів, отриманні десятків тисяч доларів по підроблених документах тощо. Це є у відкритих даних і я думаю, що це буде правильно, якщо цю інформацію буде опубліковано", – розповів ветеран АТО Віталій Кузьменко.

Найближчі дні інші кандидати на цю посаду подаватимуть апеляцію на прийняте рішення.